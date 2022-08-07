Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından

07.08.2022 22:58
Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, evinde Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, evinde Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kötü bir başlangıç yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik. 2-0 geriye düşünce de dönmek zor oluyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. 3. golü de atabilirdik. 3. golü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre" dedi.Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise, "Sahada zorlu bir mücadele vardı. Karşımızda çok tecrübeli bir teknik ekip vardı. 2-0'a getirmiş olsak da oyun içerisinde yeni şeyler öğrendik. 2-0'dan sonra nasıl kontrol etmeyi öğrendik. Sahada genç arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi" diye konuştu.

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Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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