Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

22.05.2022 19:20
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Göztepe'de Atakan Çankaya, Balotelli'nin vuruşundaki topa yaptığı ters müdahalenin ardından meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0

33. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mario Balotelli, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu 2-0

36. dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas'ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-0

44. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli Yunus'un pasıyla ceza sahası içerisinde sol köşeye sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

45. dakikada Göztepe'de Efe Can'ın pasında Mihokejevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. 5-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek xx, Bilal Gölen xx, Kamil Çetin xx

Adana Demirspor: Vedat xx, İsmail xx, Samet xx, Tayyip xx, Alper xx, Gökhan xx, Mustafa xx, Yunus xxx, Erhun xxx, Vargas xx, Balotelli xxx

Yedekler: Muric, Alper, Semih, Sinan, Akintola, Bjarnason, Hijran Ali, Dokovic, Simon Deli, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Göztepe: Arda x, Atakan x, Kahraman xx, Mihojevic xx, Kerim xx, Efe xx, Yalçın xx, Berkan xx, Tijanic xx, Ege xx, Di Santo xx

Yedekler: Eren, Baku, Yusuf, İzzet, Atalay, Yunus, Kaan, Burak, Arda, Mete

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Atakan (dk. 25 kk.), Balotelli (dk. 33,36 ve 44), Erhun (dk. 45) (Adana Demirspor)

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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