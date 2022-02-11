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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

11.02.2022 22:02
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında, Zeki'nin pasıyla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Kappel, topu arka direğe havalandırdı. Topa gelişine bir ayak içi vuruş yapan Kazımcan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamından savunma topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Altay ceza alanı içinde gerçekleşen pozisyona Gedson, Deniz Kadah ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek pozisyonu inceledi ancak pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.

71. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Özgür'ün ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Kappel'in şutunda kaleci Tarık topu güçlükle kurtardı.

74. dakikada Altay savunmasından seken topu takip ederek savunma arkasına sarkan Yusuf, topu sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada sol kanattan yüklenen Çaykur Rizespor'da, Yusuf'un ortasında Boyd'un kafayla indirdiği yere topla savunma arkasına sarkan Pojhanpalo, vole vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Altay: Lis xx, Tolga xx (Cebrail dk. 81 ?), Eric xx, Murat xx, Özgür xx (Bamba dk. 81 ?), Thaciano xx, Zeki xx (Ceyhun dk. 81 ?), Rodriguez x (Poko dk. 69 x), Kappel xx (Paixao dk. 77 x), Kazımcan xx, Deniz Kadah x

Yedekler: Cihan, Naderi, Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Holmen x (Gökhan dk. 58 x), Selim xx, Ponck xx, Cemali xx, Baiano xx, Gedson xx, Boldrin x (Boyd dk. 81 ?), Yusuf xx, Bolasie x (Kubilay dk. 81 ?), Pohjanpalo x (Cisse dk. 90+3 ?)

Yedekler: Zafer, Alper, Dabo, Eren Albayrak, Deniz Hümmet, Emirhan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Selim, Bolasie (Çaykur Rizespor), Murat, Deniz Kadah, Eric (Altay) - İZMİR

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Spor Toto Süper Lig, Deniz Kadah, Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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