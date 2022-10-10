Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

10.10.2022 20:52
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. Konuk ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural bu pozisyonda gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası önü sağ çaprazından yerden çok sert vurdu ancak kaleci Muhammed Şengezer uzanarak gole engel oldu.

12. dakikada Biglia sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yerden şutunu gönderdi ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da başarılıydı.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Deniz Türüç tamamlamak istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakikada atılan derin topta savunmanın arkasına sarkan Yatabare'nin karşı karşıya şutunda kaleci Muhammed'den seken topu Njie tamamlamak istedi ancak Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Sabia, atışı kalecinin soluna doğru kullandı. Bu futbolcu topa vururken kaydı ancak yine de meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Ali Saygın Ögel xx

Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Lima x, Biglia xx, Traore x, Berkay x, Deniz Türüç x, Mounir xx, Keny x

Yedekler: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Aleksic, Azubuike, Nzaba, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Okaka, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xxx, Murat Paluli xx, Goutas xxx, Caner Osmanpaşa xxx, Uğur Çiftçi xxx, Ulvestad xx, Erdoğan xx, Robin Yalçın xx, Njie xxx, Sabia xxx, Yatabare xxx

Yedekler: Muhammed Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Gradel, Charisis, Angielski, Kader Keita, Hakan Arslan, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Sabia (dk. 45+1) (Sivasspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ali Şaşal Vural, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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