Süper Lig'de yeni sezon başladı - Son Dakika
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Süper Lig'de yeni sezon başladı

05.08.2022 21:31
Süper Lig'de yeni sezon başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor arasında oynanan maçla başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor- Trabzonspor arasında oynanan maçla başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile ligin yeni ekibi İstanbulspor arasında oynanan maçla başladı. Sezonun ilk düdüğünü hakem Arda Kardeşler çaldı. Deplasman taraftarının yeniden stadyumlara gelmesi kararlaştırılırken, bu sezon en fazla yüzde 30 kapasite verileceği açıklanmıştı. İstanbulspor yönetimi tarafından Trabzonspor'a ayrılan bölümde bir çok bordo-mavili taraftar tribündeki yerlerini aldı. Sarı-siyahlı kulübün maçlarını oynadığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu sezonun açılış maçına ev sahipliği yaptı.

İki takımdan dostluk mesajları

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk maçta düdük çalacak hakem üçlüsüne çiçek takdim etti. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da birbirlerine çiçek takdim ederken, takımlarına başarılar dilediler.

Konser projesi hayata geçti

TFF tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan, maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje hayata geçti. İlk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada düzenlenen konser etkinliğinde Madrigal grubu sahne aldı. Maç öncesi verilen konserde tribünlere müzik ziyafeti sunuldu. Konserlere, önümüzdeki haftalarda Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edilecek. - İSTANBUL

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Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yeni sezon başladı - Son Dakika

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