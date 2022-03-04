Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

04.03.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası yarın oynanacak Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 5 Mart Cumartesi, 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Cumartesi günü Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe pazar günü evinde lider Trabzonspor ile oynayacak. Haftanın kapanış gününde ise Beşiktaş ile Başakşehir, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 V. Fatih Karagümrük - Altay

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

19.00 F. T. Antalyaspor - D.G. Sivasspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK - A. Hatayspor

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı - Son Dakika


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