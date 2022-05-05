Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

05.05.2022 10:04
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan yarın, 7 Mayıs Cumartesi, 8 Mayıs Pazar ve 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Hatayspor ile Trabzonspor, Gaziantep FK ile de Kayserispor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 A. Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Y. Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 D.G. Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 V. Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - A. Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 F.T. Antalyaspor - İ.H. Konyaspor - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı
YORUMLAR
500
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Münir Karaloğlu, Cumartesi, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
09:49 Meg Ryan 20 yılın ardından romantik komedi ile geri dönüyor
09:49 Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor
09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum
09:37 Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
09:21 Açık cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlere uygulanan koronavirüs izinleri uzatılmayacak
09:07 Çin "Sıfır Vaka" politikasını sert bir şekilde uyguluyor! Pekin'e gelen yolcular 10 gün karantina altına alınıyor
09:05 Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı
08:52 Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement