Hatayspor'da gündem teknik direktör değişikliği: Volkan Demirel ile anlaşma yakın

Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon oynadığı 5 maçta yalnızca bir puan alabilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir. Ligin 18. sırasında bulunan ekipten hamle bugün geliyor.

HATAYSPOR İLE BUGÜN GÖRÜŞECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Atakaş Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖZTEPEYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen sezonun sona ermesiyle birlikte Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, geçtiğimiz günlerde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Turgay Altay ile yollarını ayıran Göztepe ile anılmıştı. Taraflar, sezon başı temasa geçmiş fakat anlaşma sağlanamamıştı.