Hatayspor'da gündem teknik direktör değişikliği: Volkan Demirel ile anlaşma yakın - Son Dakika
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Hatayspor'da gündem teknik direktör değişikliği: Volkan Demirel ile anlaşma yakın

13.09.2022 11:25

Spor Toto Süper Lig'de sezona çok kötü başlayan ve henüz galibiyet yüzü göremeyen Atakaş Hatayspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı ve yerine geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile başarılı bir grafik çizen Volkan Demirel'i getirmeyi planlıyor. Tarafların bugün bir görüşme gerçekleştirerek el sıkışması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon oynadığı 5 maçta yalnızca bir puan alabilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir. Ligin 18. sırasında bulunan ekipten hamle bugün geliyor.

HATAYSPOR İLE BUGÜN GÖRÜŞECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Atakaş Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖZTEPEYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen sezonun sona ermesiyle birlikte Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, geçtiğimiz günlerde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Turgay Altay ile yollarını ayıran Göztepe ile anılmıştı. Taraflar, sezon başı temasa geçmiş fakat anlaşma sağlanamamıştı.

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Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'da gündem teknik direktör değişikliği: Volkan Demirel ile anlaşma yakın - Son Dakika


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