Akhisarspor 14 yıl sonra ilk sınavda - Son Dakika
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Akhisarspor 14 yıl sonra ilk sınavda

02.09.2022 13:22
Akhisarspor 14 yıl sonra ilk sınavda

Spor Toto Süper Lig'den 3 yıl içinde 3 lig birden düşen Akhisarspor, 14 sene sonra döndüğü 3'üncü Lig'deki ilk maçına yarın çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'den 3 yıl içinde 3 lig birden düşen Akhisarspor, 14 sene sonra döndüğü 3'üncü Lig'deki ilk maçına yarın çıkacak. Sezon öncesini aylarca idari krizlerle geçiren yeşil-siyahlı ekip, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk hafta maçında Arguvan Belediyespor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak.

Geçen haftalarda takımın eski Yunan golcüsü Theofanis Gekas'ı futbol direktörü sıfatıyla geri döndüren Akhisarspor, transfer yasağı nedeniyle sahaya geçen sezondan kalan isimler ve altyapı takviyeli kadroyla çıkacak. Gekas, saha kenarında teknik adam olarak takımı yönetecek. Akhisarspor, son olarak 2007-2008 sezonunda 3'üncü Lig'de mücadele etmişti.

AYVALIK'IN RAKİBİ BULVARSPOR

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'a yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonun ilk haftasında Bulvarspor'u konuk edecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 17.00'de start alacak. Lig'de 3'üncü Grup'un yeni ekibi Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ilk hafta Artvin Hopaspor'a konuk olacak. Yönetimi değişen aynı gruptaki Bergama Futbol Kulübü de Muş 1984 Muşspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu iki maç da saat 16.00'da başlayacak.


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Kaynak: DHA

Akhisar, Futbol, Spor, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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