Adana Demirspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Töre'nin transfer edildiği duyuruldu. "Hoş geldin Gökhan Töre" notuyla yapılan paylaşımda, 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı - Son Dakika

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