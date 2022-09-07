Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

07.09.2022 20:24
Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Adana Demirspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Töre'nin transfer edildiği duyuruldu. "Hoş geldin Gökhan Töre" notuyla yapılan paylaşımda, 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtildi.


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Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi transfer etti Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi transfer etti
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı - Son Dakika

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