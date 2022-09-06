Hatayspor, Christian Atsu'yu transfer etti - Son Dakika
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Hatayspor, Christian Atsu'yu transfer etti

06.09.2022 19:34
Hatayspor, Christian Atsu'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Christian Atsu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Christian Atsu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza törenine kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Christian Atsu'ya 'Hoş geldin.' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Lütfü Savaş, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Christian Atsu'yu transfer etti - Son Dakika

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