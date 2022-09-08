Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti - Son Dakika
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Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti

08.09.2022 22:26
Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Hatayspor forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, takımını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Asteras Tripolis forması giyen Kevin Soni ile sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kévin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kévin Soni'ye hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kevin Soni yarın Hatay'a gelecek ve çalışmalara başlayacak. - HATAY

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Kaynak: İHA

Asteras Tripolis, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti - Son Dakika

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