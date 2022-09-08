Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada " Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kévin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kévin Soni'ye hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, takımını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Asteras Tripolis forması giyen Kevin Soni ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti - Son Dakika

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