Kulüpten yapılan açıklamada, " Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripoli forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kevin Soni'ye 'Hoş geldin.' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti - Son Dakika

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