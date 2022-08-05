Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda Murat Paluli 2, Uğur Çiftçi 3, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Dimitrios Goutas 6, Max Gradel 7, Robin Yalçın 8, Mustapha Yatabare 9, Clinton N'jie 10, Alaaddin Okumuş 13, Samba Camara 14 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA

Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu - Son Dakika

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