Luyindama'nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek - Son Dakika
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Luyindama'nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek

08.09.2022 11:53
Luyindama'nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı. Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama'yla anlaştı. Başarılı defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Fraport TAV Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Christian Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Christian Luyindama, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luyindama'nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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