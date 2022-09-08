Antalyaspor, Galatasaray'dan Luyindama'yı kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'Hoş geldin.' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor , Galatasaray 'dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı.

Kaynak: AA

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