Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşadığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı oyuncumuz Ferhat Yazgan ile kendi isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ferhat Yazgan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Ferhat Yazgan, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Ferhat Yazgan ile yolları ayırdı - Son Dakika

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