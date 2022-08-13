Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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