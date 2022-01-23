Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk 45 dakika, sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Boey'in kullandığı taç atışında topu alan Halil 2 rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Uğurcan topa hakim oldu.

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını verdiği sırada Denswil tarafından düşürüldü. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cicaldau, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

39. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Berkan Kutlu'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpan top direkt kaleye yöneldi. Kontrpiyede kalan Uğurcan buna karşın son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Fatih xxx, Boey xxx, Marcao xxx, Nelsson xxx, Ömer Bayram xx, Taylan xx, Berkan xx, Emre Kılınç xxx, Kerem xxx, Cicaldau xxx, Halil xx

Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Aanholt, Babel, Morutan, Luyindama, Barış Alper, Bartuğ, Arda, Feghouli

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres x, Denswil x, Hugo xx, Puchacz xx, Dorukhan x, Berat xx, Visca x, Nwakaeme x, Bakasetas x, Cornelius x

Yedekler: Erce, Arda Akbulut, Siopis, Hamsik, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Cicaldau (dk. 31 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Uğurcan, Denswil, Peres (Trabzonspor) - İSTANBUL