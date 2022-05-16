Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

16.05.2022 21:59
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na ortaladı. Bu futbolcu yükselip kafayı vurdu, kaleci Muric topu koltuğunun altından kaçırdı ve Galatasaray öne geçti. 2-1

59. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis, ceza sahası içi sağ çaprazında müsait durumdaki Halil'e çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Muric gole izin vermedi.

63. dakikada soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine çıkardı. Bu noktada müsait durumdaki Gomis farkı 2'ye çıkardı. 3-1

67. dakikada Vargas'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. İtalyan oyuncu, ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği vuruşunda fileleri havalandırdı. 3-2

83. dakikada Vargas'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Balotelli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka x, Ali Tuna xx, Murat Ergin Gözütok xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xxx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Berkan xx, Pulgar xx, Babel xxx (Feghouli dk. 87 ?), Kerem xxx (Barış Alper dk. 90 ?), Halil xxx (Emre Kılınç dk. 87 ?), Gomis xxx (Mustafa Muhammed dk. 87 ?)

Yedekler: Jankat, Taylan, Ömer, Işık Kaan, Cicaldau, Semih

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Adana Demirspor: Muric x, Semih x, Deli x (Tayyip dk. 76 x), Samet x, Alper xx (Rassoul dk. 68 x), Bjarnason xx, Gökhan xx (Djokovic dk. 68 x), Yunus xxx (Akintola dk. 77 x), Belhanda x (Assombalonga dk. 68 x), Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Vedat, İsmail, Erhun, Mustafa, Sinan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Yunus Akgün (dk. 9), Balotelli (dk. 67) (Adana Demirspor), Gomis (dk. 30 pen. ve dk. 63), Kerem (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Samet, Assombalonga (Adana Demirspor), Nelsson, Berkan, Marcao (Galatasaray) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Balotelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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