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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

22.12.2021 21:17
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan Kitsiou'nin son çizgiye inip kale alanına çevirdiği topa gelişine vuran Muhammet Demir'in şutu yan direkten döndü.

12. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Muhammet'in pasını Halil İbrahim tamamladı, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

15. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan Davidson'un tehlikeli şutunu kale önünde Muhammet kafayla kornere çeldi.

19. dakikada Efecan'ın ceza sahası sol çaprazında topla buluşturduğu Diedhiou'nun sert vuruşunu kaleci Günay çeldi.

21. dakikada sol kanatta topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Halil İbrahim'in vuruşunu kaleci Serkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24. dakikada Figueiredo'nun penaltı noktasına doğru ortasında topla buluşan Furkan'ın kaleye doğru giden vuruşunu Juanfran kafayla çizgiden çıkardı.

32. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mevlja'nın kafayla indirdiği topa kale ağzından Efecan dokundu, kaleci Günay mutlak golü önledi.

39. dakikada Figueiredo'nun sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde Djilobodji kafa vuruşu yaptı, kaleci Serkan köşeye giden topu güçlükle çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Hakan Yemişken xx, Furkan Ürün xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Stelios Kitsiou x, Steven Caulker x, Papy Djilobodji x, Alin Tosca x, İbrahim Halil Pehlivan x, Furkan Soyalp x, Doğan Erdoğan x, Maxim x, Joao Figueiredo x, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Burak, Ertuğrul Ersoy, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Alexander Merkel, Ahmed El Messauidi, Kenan Özer, Enver Cenk Şahin, Nouha Dicko, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

A. Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Juanfran x, Nemanja Milunovic x, Miha Mevlja x, Tayfur Bingöl x, Umut Güneş x, Fatih Aksoy x, Efecan Karaca x, Joao Novais, Davidson, Famara Diedhiou

Yedekler: Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Furkan Bayır, Efkan Bekiroğulları, Ahmed Ildız, İsmail Zehir, Oğuz Aydın, Candeias, Babacar

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı Kart: Doğan Erdoğan (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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