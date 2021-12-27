Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
52. dakikada Berkan Emir'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Adis Jahovic'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.
78. dakikada Obinna Nwobodo'dan topu kapan Joher Rassoul, bir anlık şaşkınlıkla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1
86. dakikada Lourency'nin pasında kaleciyle çaprazda karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutu kaleci Muric'te kaldı kaldı.
90+7. dakikada Birkir Bjarnason'un pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Younes Belhanda'nın şutu, kalecinin son andaki müdahalesiyle kornere çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Osman Gökhan Bilir xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Dino Arslanagic xx (Yalçın Kayan dk. 76 x), Atınç Nukan xx, Wilker Angel xx, Berkan Emir x (Dzenan Burekovic dk. 63 x), Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx, David Tijanic x (Halil Akbunar dk. 63 x), Lourency xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90+5 ?), Adis Jahovic x (Cherif Ndiaye dk. 63 x)
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Adana Demirspor: Arijanet Muric xx, Tayyip Talha Sanuç xx (Semih Güler dk. 79 x), Samet Akaydın xx, Kaan Kanak xx, Tarık Çamdal x (Joher Rassoul dk. 71 ?), Birkir Bjarnason xx, Matias Vargas x (Younes Belhanda dk. 65 x), Gökhan İnler x (Simon Deli dk. 65 x), Benjamin Stambouli xx, Mario Balotelli xx (Britt Assombalonga dk. 46 x), Yunus Akgün xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Sinan Kurt, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Mario Balotelli (dk. 16) (Adana Demirspor), Joher Rassoul (dk. 78 k.k.) (Göztepe)
Sarı kartlar: Lourency, Dino Arslanagic (Göztepe), Gökhan İnler (Adana Demirspor) - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor