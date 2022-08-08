Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı)

08.08.2022 23:03
Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada kaleci Sehic'in pas hatasında Zahid ceza sahası içerisinde topla buluştu. Topu savunmadan saklayan Zahid pası sağ çaprazda Chatzigiovanis'e aktardı. Chatzigiovanis'in şutunda top üstten dışarı gitti..

13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan açtığı ortada Marlon arak direkte topla buluştu. Marlon'un şutunda Sehic topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Burak Şeker xx

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Marlon xx, Abdullah Durak xx, Zahid xx, Chatzigiovanis xxx, Pedrinho xx, Beridze xx, Macheda xx

Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Jese, Ariyibi, Diack, Yasin Güreler, Sowe, Ali Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilhrme xx, Soner Dikmen xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Rahmanovic xx, Bytqi xx, Cikalleshi xx,

Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Demir, Muriç, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Almeida Paz, Cebrail Karayel, Silva

Teknik Direktör: İlhan Palut - ANKARA

YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'de en fazla yer alan dördüncü takım: MKE Ankaragücü Süper Lig'de en fazla yer alan dördüncü takım: MKE Ankaragücü
Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
22:22 Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz: Sayın Cumhurbaşkanım
21:46 Kahvedeki vatandaşların Beyoğlu'nda yürüyen güzel mankene bakışları dikkat çekti
21:45 Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy dizi çekiminde ölümden döndü
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu
21:21 Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi
21:20 Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
21:08 Yıldız orta saha Lucas Torreira'nın Galatasaray'a maliyeti açıklandı
20:54 Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı
20:45 Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 23:03:43. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement