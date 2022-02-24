Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:25 Şubat Cuma 20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)26 Şubat Cumartesi16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)19: 00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)27 Şubat Pazar13: 30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)13: 30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)16: 00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)16: 00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)19: 00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk) 28 Şubat Pazartesi
20: 00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)
Kaynak: DHA
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