Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

10.03.2022 17:56
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor- Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

YORUMLAR
500
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Pazartesi, 14 Mart, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:15:26. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement