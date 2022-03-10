Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor- Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Kaynak: AA
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