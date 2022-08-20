Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

20.08.2022 23:00
Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında F.T. Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında F.T. Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekibin 2-1 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Fredy'ın sağ kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Wright'ın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından auta gitti.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'in penaltı noktasına kestiği ortada Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

14. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Bakesatas'ın sol kanattan ceza sahası içinde yaptığı ortada ortada Conelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

39. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Wright, Hugo tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıda topun başına geçen Wright meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Djaniny'nin şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu Cornelius, uygun pozisyondaki Bardhi'ye bıraktı. Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Corendon Airlenes

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx, Fernando xxx, Fredy xx, Ndao xx, Larsson xx, Luiz Adriano xx, Wright xxx

Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar, Ufuk Akyol, Ghacha, Mustafa Erdilman, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Denswil x, Hugo x, Eren Elmalı x, Doğucan Haspolat x (Bardhi dk. 43 x) x, Dorukhan x, Bakasetas x (Abdülkadir Ömür dk. 43 x), Djaniniy x, Trezeguet x, Cornelius xx

Yedekler: Muhammet Tepe, Bartra, Siopis, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Fernando (dk. 14), Wright (dk. 40 pen.) (FT Antalyaspor), Bardhi (dk. 45) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Larsson (FT Antalyaspor), Doğucan Hasppolat (Trabzonspor) - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 16 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Farklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 23:00:38. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement