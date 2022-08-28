Kasımpaşa-Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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Kasımpaşa-Hatayspor maçının ardından

28.08.2022 22:24
Kasımpaşa-Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, "Geçtiğimiz hafta oyunun ikinci yarısında oynadığımız oyundan memnunduk ama son dakikada yediğimiz golle 1-0 yenilmiştik. Maçtan önce geçen haftaya nazaran biraz daha farklı olmamız gerektiğini dile getirmiştik. Bunu da ilk yarı, oynadığımız oyun, girdiğimiz pozisyonlar ve golle neticelendirdik. İlk yarıda farkı 1-0'dan farklı bir yere taşıyabilirdik. İkinci yarıda takım savunmasını iyi yaptık. Rakip de ligin en çok topa sahip olan takımlarından biri. Onların da bizim de pozisyonlarımız var. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız diye düşünüyorum. İlk yarıda oynadığımız oyun ve ikinci yarıdaki mücadeleyle kazandık. Bu, bizim için sevindirici bir durum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

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