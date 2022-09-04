30. dakikada Riberio'nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da, Riberio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti fakat Ertaç bu pozisyonda başarılı oldu.

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Onur Ergün, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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