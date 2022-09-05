Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

05.09.2022 22:02
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken sarı-kırmızılı ekip 45. dakikada Abdülkerim'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens rakibinden sıyrılıp çaprazdaki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Günay topu güçlükle kornere çeldi.

11. dakikada Gaziantep FK soldan geldi. Hanousek'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Figueiredo vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Oliveira'nın pasında soldan hareketlenen Patrick van Aanholt kale sahası üzerine ortaladı. 2 savunmacının arasından Gomis vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç orta alandaki Maxim'i gördü. Bu futbolcunun pasında soldan ceza sahasına giren Sagal'ın çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 0-1

33. dakikada Abdülkerim'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen Oliveira yakın mesafeden kafayı vurdu ancak kaleci Günay 2 hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yunus'un yerden ortasına Abdulkadir Parmak ayak koydu ancak top Hanousek'in omuzundan kale sahasına geri döndü. Bu noktada yükselen Gomis kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oliveira önünü boşaltıp plase bir vuruş yaptı. Kaleci Günay son anda köşeye giden topu kornere tokatladı.

41. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Boey'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45. dakikada Abdülkerim'in hava topu mücadelesinde Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu futbolcuya ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Alpaslan Dedeş xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xxx, Nelsson xx, Abdülkerim x, Aanholt xx, Sergio Oliveira xxx, Torreira xx, Yunus Akgün xxx, Kerem Aktürkoğlu xx, Dries Mertens xxx, Gomis xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Hamza Akman, Haris Seferovic, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Djilobodji xxx, Ertuğrul xx, Honousek xx, Kitsiou xx, Jevtovic xx, Maxim xxx, Abdulkadir xxx, Mustafa Eskihellaç xxx, Sagal xxx, Figueiredo xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Lazar Markovic, Luka Stankovski, Valmir Veliu, Tomas Pekhart

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Sagal (dk. 27) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 36) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Abdülkerim (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Oliveira, Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray), Günay, Maxim (Gaziantep FK) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Galatasaray, Maxim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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