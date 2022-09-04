Hatayspor, Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, Adana Demirspor maçının ardından

04.09.2022 22:38
Hatayspor, Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, sergiledikleri mücadele için takımını kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, sergiledikleri mücadele için takımını kutladı.

Montella, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının müsabaka sonuna kadar hiç pes etmeden mücadele verdiğini belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gösterdikleri futboldan hoşnut olmadığını aktaran Montella, şöyle konuştu:

"Takım ruhunu yansıtarak hiçbir şekilde pes etmeden gösterdiği mücadeleden ötürü ekibimi tebrik etmek istiyorum. İlk yarıda sergilediğimiz futboldan hiç hoşnut değilim. Çünkü oyunu bir ya da iki tane fazla futbolcuyla kurmaya çalıştık. Bunu aslında biz hiç yapmıyoruz. O yüzden bağlantılarımız biraz daha farklı oluştu ve rakibe merkez alanda fazla boşluk verdik. Aslında onların sevdiği şekilde geçiş oyununa izin verdik. Her şeye rağmen ilk yarı gol yedikten sonra da çok net iki tane pozisyon bulduk ama kaçırdık. İkinci yarıyla alakalı teknik anlamda şunu söyleyebilirim; devamlılık gösterdik. Hiçbir şekilde kendimizi geriye çekmedik. İstediğimiz skoru yakalamaya çalıştık. Sonuna kadar sabırlı bir şekilde devam ettik. O yüzden bu devamlılığı ve takım oyununu gösterdiğimiz için futbolcularımı tebrik ediyorum."

YORUMLAR
500
Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu! Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu! Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
Kaynak: AA

Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:45 Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 22:38:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor, Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement