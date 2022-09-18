Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
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Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

18.09.2022 20:24
Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarıda iyi performans gösteremediklerini ikinci yarıda da oyuna giren oyunculardan beklediği katkıyı alamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarıda iyi performans gösteremediklerini ikinci yarıda da oyuna giren oyunculardan beklediği katkıyı alamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Çok yoğun dönemden geçen bir takımız, bugün itibarıyla baktığınızda ilk yarıda tek doğru yaptığımız şey önde baskıydı. Ön tarafta daha doğru, daha hızlı oynayabilecek bir takım olduğumuzu birçok kez gösterdik. Bugün çok ağır ve çok hantal kaldık. İkinci yarı hamleler yaptık, oyuna girenlerin performansından memnun değilim. Ne olursa olsun kazanmalıydık ama her şeye rağmen kaybetmemek de önemli. Karagümrük kazanabilecek bir iki pozisyon yakaladı. Oyun organizasyonumuza sadık bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bugünkü performans değerlendirme yapmamız gereken ve öz eleştiri yapmamız gereken bir performans." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, bugünkü oyunda yoğun maç trafiğinin etkisi olup olmadığı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bugün, Fiorentina karşısında oynamayan 6-7 oyuncuyla maça başladık ama sanki herkes iki gün önce o maçta oynamış gibiydi. Ama olabiliyor bunlar. Oyuncularımdan her zaman dominant bir oyun talep ediyorum. Her maç aynı şekilde olması gerçekten kolay değil, bazen böyle maçlar olacak. Geçen sezon yine Karagümrük ile böyle bir maç oynamıştık, kaybetmiştik. Bugün kaybetmedik ama sevinmiyorum. Hiçbir zaman beraberliğe sevinen biri değilim. Oyuncularda mental yorgunluk olabiliyor. Milli ara bize her zaman iyi geldi. Bu kez de öyle iyi geleceğini umuyorum. Doğru bir yoldayız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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