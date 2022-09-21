Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

21.09.2022 20:36
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıkların sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıkların sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Frutti Extra Cup
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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