HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

14.08.2022 22:52
HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, ilk iç saha maçlarını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, ilk iç saha maçlarını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Bizim stadımız olmasa da iç saha oynadığımız ilk maçı kazanmak istiyorduk. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda bizim stratejilerin daha çok tuttuğun gördük, yakaladığımız net pozisyonlar vardı. Üçüncü bölgeye iyi gittik ancak final paslarını biraz daha iyi kullansak ilk yarı bir iki gol bulabilirdik. Final vuruşlarını iyi yapamadığımız için ilk yarı 0-0 bitti. Onların da direkten dönen topu vardı. İkinci yarı mantalitemizde bir değişiklik yoktu. 45-60 arası biraz daha oyunu rakibe verdik, bu bölümde golü yedik. Ön alan baskılarından vazgeçmemiz buna sebep oldu. Sonrasında yaptığımız değişikliklerle tekrar dengeyi getirdik, ama maalesef bunları değerlendiremedik. Üzgünüz, kazanamadık. Her şeye rağmen kazanabileceğimiz bir maçtı, Antalyaspor'u tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz bu ligde kendi oyunumuzu oynamak için var olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz." sözlerini kullanan Uçar, "Haftaya da Galatasaray maçımız var. Kendi oyunumuzu ortaya koyup iyi neticeler almaya çalışacağız. Lige başlarken hedefimiz bu ligin kalıcı takımı olmak dedik. Kendi oyununu ortaya koyan, futbolunu çirkinleştirmeyen bir ekip olmak istiyoruz. Bundan vazgeçmedik, İkinci hafta sonunda 1 puanımız var, haftaya Galatasaray, ardından Adana Demirspor ve Trabzonspor. Fikstürümüz kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Recep Uçar, "Kadromuza Umut Nayır katılacak. Kendisi 28 yaşında olmasına rağmen 23 yaş altı takımında. Bizim o kadar gücümüz yok istediğimiz oyuncuyu geri çağıramıyoruz. Umut'la beraber hücumda biraz daha etkili olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Belki 7. hafta, yetişmezse 9. hafta Ümraniye'de, oynarız diye düşünüyorum"

Recep Uçar, maçlarını Ümraniye'de oynamak istediklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Geçen sene şampiyon olduğumuz maçın ertesinde Ümraniyespor, maçlarını Ümraniye'de oynamalı demiştim. Gönül isterdi ki bu maçı Ümraniye'de oynayalım, yetişmedi, ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Çimlere alakalı federasyonun isteği oldu. Ülkemizde birçok kurum kulüplerin isteklerine hangi kulüpten yapıldığına göre cevap veriyor. Stadımızın zeminin değişmesi istendi, bizim çok güzel bir zeminimiz vardı, stadımızın yetişmemesinin sebeplerinden biri de bu. İç saha avantajımızı kullanamıyoruz. Kendi stadımızda kendi seyircimizin gücüyle oynasak belki kazanabilirdik. Gerekli kurumlara güç etkisi altında olmadan fikirlerini söyleyebilen bir insanım. Federasyonumuz burada biraz daha eşit mesafede davranabilir. Çimler 15 gün önce serildi. Işıklandırmanın bir kısmı yurt dışından geliyor, tahminim 1 aylık süreçte tamamlanır. Beki 7. hafta, yetişmezse 9. hafta Ümraniye'de, kendi stadımızda oynarız diye düşünüyorum."

YORUMLAR
500
HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Recep Uçar: 'Pozisyonları değerlendirmede yeteri kadar iyi değildik' Recep Uçar: 'Pozisyonları değerlendirmede yeteri kadar iyi değildik'
Kaynak: AA

Antalyaspor, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
20:14 Vitor Pereira, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusunu duyunca küplere bindi: Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?
20:07 Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
19:50 UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 22:52:39. #1.12#
SON DAKİKA: HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement