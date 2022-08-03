Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

03.08.2022 21:40
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi.

Teknik ısınmayla başlayan ikinci idmanın ise 5'e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam ettiği ve şut atarak tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Leo Dubois'nın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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