Teknik ısınmayla başlayan ikinci idmanın ise 5'e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam ettiği ve şut atarak tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika

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