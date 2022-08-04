Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

04.08.2022 23:15
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın, taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sacha Boey'un takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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