Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın, taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Sacha Boey'un takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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