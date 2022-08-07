Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti - Son Dakika
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Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti

07.08.2022 22:29

Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-2'lik skorla geçti. İstanbul ekibinin başında ilk resmi maçına çıkan Andrea Pirlo, umduğunu bulamadı.

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 4-2 kazandı.

ALANYASPOR'DAN RAHAT GALİBİYET

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Wilson Eduardo, 28. dakikada Efkan Bekiroğlu, 70. dakikada Wilson Eduardo ve 90+3. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 56. dakikada Borini ve 72. dakikada Biraschi'den geldi.

"GOLÜ ÇOK KÖTÜ ZAMANDA YEDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Pirlo, "İkinci yarıya daha iyi başladık ve istediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. Üçüncü golü de atabilirdik ama rakibin üçüncü golünü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre." dedi.

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Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti - Son Dakika
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