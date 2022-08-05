Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

05.08.2022 21:57
Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.

16. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Larsen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

İstanbulspor: Jensen xx, Oğuzhan xx, Okan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan xx, Melih xx, Ali Yaşar xx, Ferhat Yazgan xx, Topalli xx, Abazaj xx, İbrahim xx

Yedekler: Mücahit, Ljubic, Ologo, Kağan, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Ebert, Muammer, Emir Kaan, Ethemi

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Dorukhan xx, Hugo xx, Eren xx, Siopis xxi Abdülkadir xx, Visca xx, Trezeguet xx, Bakasetas xx, Cornelius xx

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan, Denswil, Berat, Yusuf, Doğucan, Kerem, Djaniny, Emrehan, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Cornelius (dk. 16) (Trabzonspor) - İSTANBUL

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Süper Lig'de yeni sezon başladı Süper Lig'de yeni sezon başladı Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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