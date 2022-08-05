Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.
16. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Larsen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx
İstanbulspor: Jensen xx, Oğuzhan xx, Okan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan xx, Melih xx, Ali Yaşar xx, Ferhat Yazgan xx, Topalli xx, Abazaj xx, İbrahim xx
Yedekler: Mücahit, Ljubic, Ologo, Kağan, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Ebert, Muammer, Emir Kaan, Ethemi
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Dorukhan xx, Hugo xx, Eren xx, Siopis xxi Abdülkadir xx, Visca xx, Trezeguet xx, Bakasetas xx, Cornelius xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan, Denswil, Berat, Yusuf, Doğucan, Kerem, Djaniny, Emrehan, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Cornelius (dk. 16) (Trabzonspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika