Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 beraberlikle biten mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Abdülkerim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girip Luckassen'den sıyrıldı ve çok sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında Burak'tan seken top ceza sahası için sağ çaprazındaki Soner'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec direkt kaleye vurdu. Bu pozisyonda kaleci Sehic, köşeye giden topa uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Adnan'ın pasında ceza sahası önünde topu alan Pesic'in dönerek yaptığı vuruşta Ahmet Çalık'a da çarpan top direkten döndü.

84. dakikada Karagümrük savunmasının arkasına atılan uzun pasta Michalak topu kaptı. Luckassen, kendisinden sıyrılan bu futbolcuyu düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

85. dakikada Michalak'ın düşürülmesiyle yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Guilherme geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği top filelere gitti. 1-3

88. dakikada sol kanatta Soner'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Serdar Gürler, ceza sahası içine girerek rakibinden sıyrıldı ve çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Abdullah Bora Özkara xx, Hakan Yemişken xx

Karagümrük: Viviano x, Hedenstad x, Luckassen x, Burak xx (Baniya dk. 85 ?), Balkovec x, Biglia x, Jimmy Durmaz x (Erhun dk. 63 x), Emre Mor x (Adnan Uğur dk. 63 x), Karamoh x, Bertolacci x (Ahmed Musa dk. 63 x), Pesic xx

Yedekler: Utku, Efe Tatlı, Tunay, Vato, Zukanovic, Caner

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xxx, Ahmet xxx, Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Soner xxx (Adil dk. 89 ?), Hadziahmetovic xxx, Serdar xxxx (Alper dk. 90 ?), Bytyqi xxx (Michalak dk. 74 xx), Rahmanovic xxx (Mpoku dk. 80 ?), Cikalleshi xxx (Ahmed Hassan dk. 89 ?)

Yedekler: Erten, Anicic, Çekici, Barış, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Pesic (dk. 12) (Karagümrük), Rahmanovic (dk. 29), Serdar Gürler (dk. 53), Guilherme (dk. 85) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Luckassen (dk. 84) (Karagümrük) - İSTANBUL