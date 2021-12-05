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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

05.12.2021 15:43
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, 9 kişi kaldığı müsabakada sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, 9 kişi kaldığı müsabakada sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası içinde ayağına gelen pası değerlendiren Bünyamin'in vuruşunda, top kaleci Lung'un kucağında kaldı.

70. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Lung'un müdahalesi ile kornere gitti.

78. dakikada orta sahadan hareketlenen Güray'ın ceza sahası içindeki şutu kaleci Lung'dan sekerek, Houssam'ın ayağına gitti. Houssam'ın sağ çaprazdan vuruşunu Lung çizgiden çıkardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Candaş Erbil xx

Kayserispor: Lung xxx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx, Emrah xxx (Ramazan Civelek dk. 46 xx), Mario xx, Carole xx, İbrahim xxx (Attamah dk. 87 ?), Thiam xxx, Onur Bulut xx, Campanharoxx (Uğur Demirok dk. 60 x)

Yedekler: Bilal, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Antalyaspor: Boffin xx, Bahadır xx (Milosevic dk. 46 xx), Doğukan xxx (Eren dk. 73 x), Güray xx, Paul Omo xx (Pereira dk. 82 ?), Fedor xxx, Poli xx (Gökdeniz dk. 60 x), Riberio xxx, Silva xx (Houssam dk. 46 xx), Bünyamin xx, Veysel xx

Yedekler: Doğukan, Floranus, Nuri, Erkan, Mevlüt

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Koolovetsios (dk. 58) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Lung (Kayserispor), Doğukan (Antalyaspor) - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kayserispor, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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