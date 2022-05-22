Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

22.05.2022 16:48
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Bakasetas'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

49. dakikada Danijel Aleksic'in ceza yayının içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ taraftan dışarıya gitti.

53. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışı solundan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

59. dakikada Edin Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafalardan seken topu alan Nwakaeme meşin yuvarlağı tamamladı ve ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Erdinç Sezertam xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Leo Duarte xx, Epureanu xxx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xxx, Tolga Ciğerci xx (Berkay Özcan dk. 62 x), Serdar Gürler xxx (Deniz Türüç dk. 78 x), Danijel Aleksic xx (Salih Uçan dk. 78 x), Trezeguet xxx (Ömer Ali Şahiner dk. 90 ?), Stefano Okaka xxx (Nacer Chadli dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Pizzi, Emre Çolak, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Dorukhan Toköz x, Ahmetcan Kaplan x, Vitor Hugo x (Hüseyin Türkmen dk. 46 x), İsmail Köybaşı x (Yusuf Erdoğan dk. 46 x), Berat Özdemir x (Djaniny dk. 46 x), Siopis x (Fode Koita dk. 83 ?), Edin Visca x (Kouassi dk. 71 x), Bakasetas x, Nwakaeme x, Andreas Cornelius x

Yedekler: Arda Akbulut, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Stefano Okaka (dk. 11), Epureanu (dk. 31), Serdar Gürler (dk. 42) (Medipol Başakşehir), Nwakaeme (dk. 59) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Stefano Okaka, Serdar Gürler (Mediol Başakşehir)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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