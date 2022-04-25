Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Emre'nin ceza sahası içerisindeki şutu savunmadan döndü. Dönen topu Novais sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Kaleci Yusuf topu kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Fer'in kale yayı üzerinden sert şutunda Kaleci Muammer topa hakim oldu.
40. dakikada Gradel sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleyi hedef aldı. Yusuf topa hakim olmayı başardı.
44. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde ki pasında Gradel kaleyi hedef aldı. Top üstten dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, Bilal Gölen xx
Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx, Camara xx, Goutas xx, Ziya xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Fajr xx, Yatabare xx
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Cofie, Kayode, Sefa, Moussa, Kerem, Özkan, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Aytemiz Alanyaspor: Yusuf xx, Fatih xx, Milunovic xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Fer xx, Oğuz xx, Eduardo xx
Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Erencan, Efkan, Awaziem, Emirhan, Santos, Furkan, Tayfun
Teknik Direktör: Felipe Sanchez Metaos
Sarı kartlar: Goutas (Sivasspor), Novais (A.Alanyaspor) - SİVAS
Kaynak: İHA
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