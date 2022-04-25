Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

25.04.2022 21:22
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Emre'nin ceza sahası içerisindeki şutu savunmadan döndü. Dönen topu Novais sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Kaleci Yusuf topu kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Fer'in kale yayı üzerinden sert şutunda Kaleci Muammer topa hakim oldu.

40. dakikada Gradel sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleyi hedef aldı. Yusuf topa hakim olmayı başardı.

44. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde ki pasında Gradel kaleyi hedef aldı. Top üstten dışarı çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx, Camara xx, Goutas xx, Ziya xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Fajr xx, Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Cofie, Kayode, Sefa, Moussa, Kerem, Özkan, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf xx, Fatih xx, Milunovic xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Fer xx, Oğuz xx, Eduardo xx

Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Erencan, Efkan, Awaziem, Emirhan, Santos, Furkan, Tayfun

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Metaos

Sarı kartlar: Goutas (Sivasspor), Novais (A.Alanyaspor) - SİVAS

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

YORUMLAR
500
Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
20:34 Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 21:36:11. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement