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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

04.12.2021 16:59
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

26. dakikada Dorukhan'ın ceza sahası içinde penaltı noktasına doğru gönderdiği topa gelişen vuran Nwakaeme'nin yerden şutu direkten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Nwakaeme bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içine giren Koita'nin vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

45. dakikada Balotelli'nin kafayla indirdiği topla buluşan Svensson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Akintola'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bjarnason'un kale sahasına indirdiği topa Balotelli'nin kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Alex Taşcıoğlu xxx, Erdem Bayık xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xxx, Edgar le xxx, Vitor Hugo xxx, Denswill xx, Berat Özdemir xxx, Hamsik xx, Siopis xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xxx, Cornelius x (Koita dk. 13 x)

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Bakasetas, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Peres, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor: Muric x, Svensson x, Samet x, Simon Deli x, Joher Rassoul x, Sinan Kurt x, Benjamin Stambouli x, Yunus Akgün x, Birkir Bjarnason x, Akintola x, Balotelli x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Tayyip Talha, Semih Güler, Kaan Kanak, Assombalonga, Metehan Mimaroğlu, Castro, Tarık Çamdal, Vargas Martin, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Nwakaeme (dk. 26) (Trabzonspor) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Balotelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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