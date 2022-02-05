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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

05.02.2022 16:54
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Cornelius, ceza sahası yayı üzerinde Dorukhan'ı gördü. Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada sağ kanattan Florent Hadergjonaj'in ceza sahası içine doğru ortasında arka taraftan topu iyi takip eden Eren vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

41. dakikada sağ taraftan Ben Ouanes'in ortasında kale sahası içinde Uğurcan Çakır, zamanında çıkarak Ahmet Emin'den önce topu kontrol etti.

44. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kontrol etti.

45. dakikada Trabzonspor savunmasından seken top, Ahmet Emin'in önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Denswil'den döndü.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Ali Saygın Öğel xxx, Esat Sancaktar xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Denswil xx, Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Dorukhan xx, Visca xx, Nwakaeme x, Abdulkadir Ömür x, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Berat, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Djaniny, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Tarkan x, Brecka x, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Travnik x, Ahmet Emin x, Umut Dilan Bozok x

Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Eysseric, Mehmet Feyzi, Tunay Torun, Mamadou Fall, Uros Spajic

Teknik Direktör: Umut Şengül

Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı (Kasımpaşa) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ahmet Emin, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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