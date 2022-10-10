Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

10.10.2022 00:58
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Carole kafayla Gavranovic'e indirdi. Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kemen'in içeri çevirdiği topa arka direkte Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

33. dakikada ceza yayı önünden Onur Bulut'un şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker xx, Esat Sancaktar xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Serkan Göksu xx, Allyson xx, Glumac xx, Lenjani xx, Sackey xx, Geraldo xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Avounou xx, Onur Ayık xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Del Valle, Gagnidze, Mrsic, Popov

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Ramazan Civelek xx, Mensah xx, Kemen xx, Cardoso xxx, Gavranovic xx

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Hayrullah Erkip, Uzodimma, Ackah, Bertolacci, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Cardoso (dk. 25) (Kayserispor)

Sarı kart: Sackey (Ümraniyespor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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