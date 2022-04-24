Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)

24.04.2022 16:57
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Konyaspor'da savunmanın rakip alana yolladığı uzun pasında topu kaparak kaleci ile karşı karşıya kalan Bytyqi topu ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı ile gol geçerlilik kazanmadı.

7. dakikada Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine topa iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza yayı gerisinde topla buluşan Mustafa'nın içeri girerek yaptığı sert şutu kaleci Sehic tek hamlede kontrol etti.

17. dakikada sol kanattan etkili gelen Konyaspor'da Bytyqi'nin içeri çevirdiği top kale üst direğine çarparak auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Konyasporlu Çekiçi'nin sağ ayağıyla kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kaleye doğru giderken Kaleci Abdulsamed son anda gole engel oldu.

37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Campi x, Kenan x, Philip x, Donsah x, Azubuike x (Karim Hafez dk. 27 x), Dicko x, Rahman x, Mustafa x, Tetteh x

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Murat Aksit, Muhammed Emin Sarıkaya, Karim Hafez, Yiğit Ulaş, Ersan Yasa, Nshimirimana, Haqi Osman, Mert Miraç, Umut Tanış,

Teknik Direktör Cihat Arslan

Konyaspor: Sehic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Skubic xx, Guilherme xx, Soner xx, Amir Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Endri Çekiçi xx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Eray Birniçan, Uğurcan Yazgılı, Barış Yardımcı, Alberk Koç, Oğulcan Ülgün, Musa Çağıran, Paul-Jose M'Poku, Sokol Cikalleshi, Amilton, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Abdülkerim Bardakçı (dk. 7) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Campi (dk. 20) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Adil (Konyaspor) - MALATYA

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi 23 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 23 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Uğurcan Çakır, hesap makinesi paylaşımıyla taraftarı mest etti!
14:49 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı!
16:25 HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
16:22 Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 17:12:14. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement