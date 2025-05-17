Spor Toto, Trabzon'u Son Saniyede Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında Spor Toto, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 yendi.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı.
Çekişmeli geçen karşılaşmayı son saniyede bulduğu golle 30-29 kazanan Spor Toto, seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 19 Mayıs Pazartesi günü yine Ankara'da yapılacak.
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