Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu kadroyla çıkan bordo-mavililerin, 19 yaş altı takımı karşısındaki gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.

Trabzonspor , 19 yaş altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

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