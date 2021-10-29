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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

29.10.2021 10:34
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Bugün; Yüce Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük mücadele vererek kurduğu Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümündeyiz. Her gününde, her anında, her yaşında, bir istikbal ve istiklal mücadelesi veren Cumhuriyetimizin 98. yılını, ilk günkü heyecanla kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin sadece bir kavram, bayram veya yönetim biçimi olmadığının altını çizen Ağaoğlu, "Cumhuriyet, tüm Türkiye'yi bir araya getiren büyük bir başarı hikayesidir. Cumhuriyet, inanç, azim ve kararlılıktır. Cumhuriyet, karakter, zeka, ileri görüş ve tek vücut olmaktır. Cumhuriyet Türkiye'dir. Türkiye de Cumhuriyet." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Fikirleri, ilke ve inkılaplarıyla her daim yolumuzu aydınlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan toprağı için canını, kanını veren, hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize bu çok önemli günde, bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Tüm gençlerimizin, Cumhuriyetin kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişerek büyümesi uğruna verilen mücadelelerin kıymetini bilerek olgunlaşmasını temenni ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Cumhuriyet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor


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