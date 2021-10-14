Trabzonsporlu futbolcu Hamsik'in adalesinde ödem tespit edildi

Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı

Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var