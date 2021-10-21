Üye Girişi
Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu - Son Dakika

Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu

21.10.2021 12:13
Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu

Türk şirketi Bitci Teknoloji (Bitci), İspanyol basketbol takımlarından Saski Baskonia'nın ana sponsoru oldu.

Türk şirketi Bitci Teknoloji (Bitci), İspanyol basketbol takımlarından Saski Baskonia'nın ana sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Baskonia ile yapılan geniş çaplı iş birliği anlaşmasıyla Vitoria kulübünün ana sponsorluğunu ve isim sponsorluğunu üstlenen Bitci'nin, aynı zamanda kulübün "Resmi global blockchain sponsoru" olduğu bildirildi.

Anlaşmayla birlikte, Saski Baskonia A Takımı'nın adı da "Bitci Baskonia" olarak anılacağı kaydedildi.

Anlaşmayı Baskonia için stratejik bir ortaklık şeklinde tanımlayan Baskonia-Alaves Group Üst Yöneticisi Haritz Kerejeta, "Blockchain teknolojisi, spor dünyası için bir dizi yeni fırsat sunuyor. Bu geleceği karşılamanın yeni bir yolu ve bu yolda Bitci gibi bir şirketle güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitci Teknoloji Üst Yöneticisi Onur Altan Tan ise "Dünyanın önde gelen fan token platformlarından biri olarak, spora ve taraftarlara değer katmak en büyük önceliğimiz. Basketbol, tutku, heyecan ve taraftar deneyiminin bir araya geldiği bir spor. Bitci olarak yeni nesil teknolojilerimizle bu yolculuğun kalbinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iş birliği basketboldaki büyüme stratejimizin en büyük göstergesi. İnanıyorum ki Bitci Baskonia, dijitalleşmenin, basketbolun taraftar ve deneyim odaklı bir spora dönüşümünün dünya çapındaki sembollerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu
Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu
Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu
Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu
Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu

basketbol, A Takımı, Vitoria, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak 12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti 12:04 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı 11:55 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar 11:43 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp 11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti

Son Dakika Haberleri
12:29 MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı
12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:43 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı         
12:30
Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı         
12:08
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar         
11:43
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi         
11:28
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:38:18. #1.12#
SON DAKİKA: Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement